L’allarme delle farmacie: “I vaccini non saranno per tutti” (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Dardari Solo 12 dosi per ogni farmacia: “Sono state tagliate 600mila unità di profilassi rispetto all’anno scorso. Non potremo accontentare tutti” Non è ancora iniziata la corsa al vaccino antinfluenzale che già è scattato l’allarme: non tutti potranno farlo. A dare l’allarme è l'Associazione che rappresenta le farmacie pubbliche in Italia. Pronti quindi a rivedere le scene già conosciute a marzo e aprile, quando le farmacie non avevano le mascherine. Solo chi rientra nelle categorie protette, come immunodepressi, bambini e malati cronici, i soggetti obbligati a vaccinarsi, quali gli anziani, il personale medico e infermieristico, le forze dell'ordine, i docenti, il personale scolastico, oltre agli impiegati dei pubblici uffici, riusciranno ad avere il vaccino. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Dardari Solo 12 dosi per ogni farmacia: “Sono state tagliate 600mila unità di profilassi rispetto all’anno scorso. Non potremo accontentare tutti” Non è ancora iniziata la corsa al vaccino antinfluenzale che già è scattato l’allarme: non tutti potranno farlo. A dare l’allarme è l'Associazione che rappresenta lepubbliche in Italia. Pronti quindi a rivedere le scene già conosciute a marzo e aprile, quando lenon avevano le mascherine. Solo chi rientra nelle categorie protette, come immunodepressi, bambini e malati cronici, i soggetti obbligati a vaccinarsi, quali gli anziani, il personale medico e infermieristico, le forze dell'ordine, i docenti, il personale scolastico, oltre agli impiegati dei pubblici uffici, riusciranno ad avere il vaccino. ...

