L’agente di Insigne: “È giù di morale. Starà fuori 20-25 giorni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite a Radio Marte, l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato dell’infortunio del suo assistito: “L’ho sentito e ovviamente era abbastanza giù di morale. Ha sentito tirare, quindi penso abbia uno stiramento e che per 20-25 giorni debba stare a riposo. Non ci voleva, anche perché ora c’è la Juventus. Domani svolgerà esami strumentali e si vedrà l’entità dell’infortunio. Ci auguriamo tutti che sia un piccolo stiramento o una contrattura. Riesce a camminare, ma ogni tanto sente dolore e ha un po’ di fastidio. Ero spaventato anche io da quello che ho visto in televisione e dalla sua faccia. Avrebbe voluto giocare contro la Juventus e in Nazionale”. Foto: Twitter Napoli L'articolo L’agente di Insigne: “È ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite a Radio Marte, l’agente di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, ha parlato dell’infortunio del suo assistito: “L’ho sentito e ovviamente era abbastanza giù di. Ha sentito tirare, quindi penso abbia uno stiramento e che per 20-25 giorni debba stare a riposo. Non ci voleva, anche perché ora c’è la Juventus. Domani svolgerà esami strumentali e si vedrà l’entità dell’infortunio. Ci auguriamo tutti che sia un piccolo stiramento o una contrattura. Riesce a camminare, ma ogni tanto sente dolore e ha un po’ di fastidio. Ero spaventato anche io da quello che ho visto in televisione e dalla sua faccia. Avrebbe voluto giocare contro la Juventus e in Nazionale”. Foto: Twitter Napoli L'articolo L’agente di: “È ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Domani gli esami strumentali, se non c’è lesione, tra una ventina di giorni potrà tornare in campo… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Penso sia uno stiramento, dovrà stare a riposo per 20-25 giorni, dopo gli esami strumentali si cap… - Sport_Mediaset : #Napoli, l'agente di #Insigne: 'Niente #Juve né #Nazionale, gli girano le scatole'. #SportMediaset - mimmogammella2 : Insigne, l'agente: 'E' arrabbiato, non voleva saltare la Juve! Giù di morale, ma senza lesione può tornare in campo… - sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Insigne: 'Lorenzo è giù di morale, salterà #Juventus e #Nazionale' -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Insigne Mertens è nu castico 'e Ddio - ilNapolista IlNapolista