Lady Diana, aveva 6 anni quando la madre fuggi con l'amante (Di lunedì 28 settembre 2020) La favola triste della principessa Lady Diana, è scandita dalle molte donne che l'hanno tradita. La prima a farlo e a segnare irrimediabilmente la sua esistenza è stata la donna che mai avrebbe dovuto farla soffrire: la madre Frances, scomparsa nel 2004.I dettagli della dolorosa vicenda vengono a galla solo ora, 23 anni dopo la morte di Lady D, e a svelarli è il fratello, il conte Charles Spencer, che ha raccontato il trauma vissuto dalla principessa per quell'abbandono: «Ha sofferto tanto per il divorzio dei nostri genitori, piangeva ogni giorno», ha rivelato. Diana ha solo sei anni quando la mamma nel 1967 decide di lasciare il marito Edward John, ottavo conte Spencer. La coppia è sposata da tredici ...

