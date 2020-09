La7, Briatore: “Noi cafoni della Costa Smeralda stiamo sulle balle a tutti perché non siamo i radical chic di Capalbio” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ormai è diventata famosa la mia prostatite, ma non la auguro a nessuno, neanche al presidente della Regione Campania che ci rideva sopra“. Inizia così a “Non è l’arena” (La7) la bordata dell’imprenditore Flavio Briatore a coloro che hanno ironizzato sulla sua malattia, ai media e in particolare a Vincenzo De Luca, che lo scorso mese aveva ironizzato, parlando di “prostatite ai polmoni”. E rincara: “Quando succede qualcosa a persone che sono vincenti e che hanno fatto delle cose, questa gente le attacca. E così garantisci a queste persone un po’ frustrate e invidiose qualche secondo di benessere. Basti pensare alle critiche ricevute da Alberto Zangrillo. Sono stati insultati medici che hanno salvato centinaia di persone, hanno insultato la sanità lombarda, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ormai è diventata famosa la mia prostatite, ma non la auguro a nessuno, neanche al presidenteRegione Campania che ci rideva sopra“. Inizia così a “Non è l’arena” (La7) la bordata dell’imprenditore Flavioa coloro che hanno ironizzato sulla sua malattia, ai media e in particolare a Vincenzo De Luca, che lo scorso mese aveva ironizzato, parlando di “prostatite ai polmoni”. E rincara: “Quando succede qualcosa a persone che sono vincenti e che hanno fatto delle cose, questa gente le attacca. E così garantisci a queste persone un po’ frustrate e invidiose qualche secondo di benessere. Basti pensare alle critiche ricevute da Alberto Zangrillo. Sono stati insultati medici che hanno salvato centinaia di persone, hanno insultato la sanità lombarda, ...

La7tv : #nonelarena Flavio Briatore: 'Chi prende i sussidi non vuole lavorare. La gente deve lavorare, svegliarsi al mattin… - La7tv : #nonelarena Flavio Briatore: 'Tridico ha capito cos'è la retorica della casta. Non puoi dare 60mila euro a una pers… - paolo_stillo : @La7tv #La7 è una tv #demmerda che #cairo usa x rincoglionire le persone! Sapeste cosa ci frega del ladrone briator… - Livia_DiGioia : RT @FabrizioDelpret: Dopo tutto quello che ha combinato, più che a fare ospitate su La7 #briatore dovrebbe, semplicemente, andare affanculo. - Franc_1992 : RT @nonelarena: #nonelarena Flavio #Briatore: 'Chi prende i sussidi non vuole lavorare. La gente deve lavorare, svegliarsi al mattino e and… -