La verità sull’assenza al GF Vip | Paolo Brosio rompe il silenzio dall’ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020)sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip il 18 settembre scorso insieme alla seconda tranche di ‘vipponi’ tra cui Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda e Stefania Orlando. Quel venerdì sera però nessuna traccia di. L’ingresso del giornalista è saltato, come annunciato da Alfonso Signorini in diretta. “In questo momento sta subendo alcuni accertamenti in ospedale. Speriamo che si rimetta prestissimo. Gli facciamo tutti i nostri più cari auguri, sperando che Paolino possa tuffarsi al più presto in questa folle avventura. So che lo vuoi. Noi siamo qui ad aspettarti insieme ai tuoi amici della casa”. Poco dopo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha contattatoper sapere qualcosa in ...