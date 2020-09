La verità di Balotelli: “La vita è bella, godetevela senza rompere le palle. Sono tre anni che…” (Di lunedì 28 settembre 2020) "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c'entrano più con la tua vita?Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le palle. Comunque ragazzi, Sono single e Sono quasi tre anni che lo Sono quindi basta please!" Con queste parole chiare e secche Mario Balotelli ha chiuso i pettegolezzi che circondavano in questi giorni la sua vita privata.Mario è pronto anche a scendere di nuovo in campo, con quale squadra non si ... Leggi su golssip (Di lunedì 28 settembre 2020) "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nele nel parlare di te quando non c'entrano più con la tua?Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! Lale. Comunque ragazzi,single equasi treche loquindi basta please!" Con queste parole chiare e secche Marioha chiuso i pettegolezzi che circondavano in questi giorni la suaprivata.Mario è pronto anche a scendere di nuovo in campo, con quale squadra non si ...

