La sfida dell'Unione europea: approfittare della Brexit per fare concorrenza alla City di Londra (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 31 dicembre 2020 sarà effettiva l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Ma l'ipotesi che ciò avvenga senza accordo (quindi un no deal) non è da escludere. Anzi. Il Regno Unito potrebbe allora sganciarsi in modo unilaterale senza garantirsi un accesso privilegiato al mercato unico. Un tema su cui tuttora esiste una profonda distanza è quello degli aiuti di Stato, una delle maggiori impronte dell'approccio britannico al libero mercato presente nella legislazione europea. Londra chiede maggiore libertà di intervenire nell'economia, senza sentirsi obbligata di sottoporre alle istituzioni comunitarie le sue decisioni di politica economica. Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha voluto mettere in guardia il Regno Unito sulle conseguenze di una mancata ...

