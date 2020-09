La Serie B accoglie Boateng | “Abbiamo il nostro Principe”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un grande acquisto per il Monza, ma anche per tutto il campionato diB, che ha accolto Kevin-Princecon un post sui social: “LaBKT ha il suo Principe! Sarà l’acquisto dell’anno?”. La #BKT ha il suo Principe! @KPBofficial è ufficialmente un giocatore del @ACMonza.@SpursOfficial, @acmilan, @BVB, @FCBarcelona, @acffiorentina tra le sue principali esperienze e più di 400 presenze in carriera. Sarà l’acquisto dell’anno? pic.twitter.com/AcRCKboJmP — Lega B (@Lega B) September 28, 2020 Foto: TwitterL'articolo La: “Abbiamo ilPrincipe” proviene da Alfredo Pedullà.