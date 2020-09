La rinascita di Roma e la centralità di Milano: due strade parallele (di L.Zacchetti) (Di lunedì 28 settembre 2020) Francamente non so se il vaticinio di Matteo Renzi su Roma protagonista del prossimo decennio risulterà fondato, ma lo spero ardentemente. Come ha ben spiegato Pietro Guastamacchia, la riscossa della Capitale serve a tutto il Paese – e soprattutto a Milano – quindi la contrapposizione tra le due città è bene che rimanga nei film di Vanzina. Il Vicedirettore Stefano Mentana ha illustrato altrettanto bene i motivi per cui Roma deve seguire la propria strada, senza provare a emulare il tanto discusso “modello Milano”. Qui, però, confesso una mia enorme perplessità: più si parla del famoso “modello Milano”, meno capisco a cosa ci si stia riferendo, anche se qui sono nato, ho sempre vissuto e lavorato e, negli ultimi dieci anni, ho ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Francamente non so se il vaticinio di Matteo Renzi suprotagonista del prossimo decennio risulterà fondato, ma lo spero ardentemente. Come ha ben spiegato Pietro Guastamacchia, la riscossa della Capitale serve a tutto il Paese – e soprattutto a– quindi la contrapposizione tra le due città è bene che rimanga nei film di Vanzina. Il Vicedirettore Stefano Mentana ha illustrato altrettanto bene i motivi per cuideve seguire la propria strada, senza provare a emulare il tanto discusso “modello”. Qui, però, confesso una mia enorme perplessità: più si parla del famoso “modello”, meno capisco a cosa ci si stia riferendo, anche se qui sono nato, ho sempre vissuto e lavorato e, negli ultimi dieci anni, ho ...

GravinoNadia : @roma_paoletta @sarabanda_ Solo che lui è il PdC e non può dire frasi ad effetto e addirittura senza senso. La pand… - sarabanda_ : @roma_paoletta Io con Renzi nn c'entro ??. Se il parolaio intendeva dire ciò che tu dici, ha sbagliato le parole. Pe… - agenzia_nova : La rinascita del #Montespaccato calcio: dopo il sequestro disposto dal Tribunale di #Roma l'approdo in serie D e il… - GuidiClelia : RT @ADeborahF: Virginia continua a lottare per la rinascita della città eterna nonostante il #PdMerda che vuol continuare a tenere Roma nel… - RedattoreSocial : A #Roma l'evento conclusivo delle celebrazioni per il 60° anniversario dei primi #Giochiparalimpici. Bettoni: “Inai… -