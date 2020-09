La qualità dell’aria e l’emergenza Coronavirus: in Pianura Padana le emissioni di inquinanti sono tornate ai livelli pre-lockdown (Di lunedì 28 settembre 2020) Life PREPAIR – il progetto europeo che si occupa di politiche della qualità dell’aria nel bacino padano, e che ha come partner le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e relative ARPA, la Provincia Autonoma di Trento, ARPA Valle d’Aosta, le municipalità di Milano, Torino e Bologna, ART-ER, Fondazione Lombardia Ambiente e l’Agenzia per l’Ambiente della Slovenia – sta seguendo ormai da mesi, in maniera approfondita, il tema del rapporto tra l’emergenza Coronavirus e l’inquinamento atmosferico in Pianura Padana, considerato che la crisi sanitaria causata dal COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento adottate hanno generato una drastica riduzione di alcune tra le principali sorgenti di inquinamento atmosferico. Nel corso della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Life PREPAIR – il progetto europeo che si occupa di politiche della qualità dell’aria nel bacino padano, e che ha come partner le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e relative ARPA, la Provincia Autonoma di Trento, ARPA Valle d’Aosta, le municipalità di Milano, Torino e Bologna, ART-ER, Fondazione Lombardia Ambiente e l’Agenzia per l’Ambiente della Slovenia – sta seguendo ormai da mesi, in maniera approfondita, il tema del rapporto tra l’emergenzae l’inquinamento atmosferico in, considerato che la crisi sanitaria causata dal COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento adottate hanno generato una drastica riduzione di alcune tra le principali sorgenti di inquinamento atmosferico. Nel corso della ...

algo4life : RT @PlanetWatchsas: #Taranto, grazie a @LiberiePensanti, è su #blockchain Algorand. Presto avremo dati sulla qualità dell’aria in città. T… - AlessiaVaralda : #Ventilazione per una corretta qualità dell'aria nelle scuole per ripartire in sicurezza #helty - lucamarchesi9 : RT @arpaveneto: vuoi conoscere la qualità dell'aria in #Veneto. I dati #ARPAV sono online tutti i giorni in diretta ?????? - pcbassignana : RT @notiziepiemont: Qualità dell'#ARIA: @regionepiemonte Regione approva schema di ordinanza per i blocchi del traffico #smog #Ambiente @cr… - PietroAlviti : Ceccano esclusa dai fondi per la qualità dell’aria dati a Frosinone, Alatri e Anagni -

Ultime Notizie dalla rete : qualità dell’aria Ciampino e Frascati: fondi per progetti mirati a migliorare la qualità dell'aria Il Caffè.tv