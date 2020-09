La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban (Di lunedì 28 settembre 2020) È ancora braccio di ferro tra Parlamento europeo e presidenza tedesca dell’Ue sul legame tra rispetto dello stato di diritto e uso dei fondi del piano di ripresa. Oggi Angela Merkel, a nome degli Stati membri, ci ha provato. Ha mandato i suoi negoziatori al nuovo round di trattative sul bilancio Ue – il contenitore del recovery fund – con una nuova proposta sullo stato di diritto ma, a quanto apprende Huffpost da fonti parlamentari, non è riuscita a sbloccare la situazione. L’accusa: la nuova proposta è ancora troppo sbilanciata a favore dell’ungherese Viktor Orban e dei governi che in Europa non rispettano lo stato di diritto. Tra i contrari i Verdi, a guida tedesca, ma anche nel gruppo di Renew, i primi a porre la questione dello stato di diritto, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) È ancora braccio di ferro traeuropeo e presidenza tedesca dell’Ue sul legame tra rispetto dello stato di diritto e uso dei fondi del piano di ripresa. Oggi Angela, a nome degli Stati membri, ci ha provato. Ha mandato i suoi negoziatori al nuovo round di trattative sul bilancio Ue – il contenitore del recovery fund – con una nuovasullo stato di diritto ma, a quanto apprende Huffpost da fonti parlamentari, non è riuscita a sbloccare la situazione. L’accusa: la nuovaè ancora troppo sbilanciata a favore dell’ungherese Viktore dei governi che in Europa non rispettano lo stato di diritto. Tra i contrari i Verdi, a guida tedesca, ma anche nel gruppo di Renew, i primi a porre la questione dello stato di diritto, ...

GPiziarte : La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban (di A. Mauro) - LuciaLaVita1 : RT @HuffPostItalia: La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban - HuffPostItalia : La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban - FabbriFlav2 : #Didattica online, #Merkel stanzia 6,5 miliardi. Più del doppio proposta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : proposta Merkel Didattica online, Merkel stanzia 6,5 miliardi. Più del doppio proposta Italia Key4biz La proposta Merkel non convince il Parlamento Ue: aiuta Orban

La presidenza tedesca avanza una mediazione sullo stato di diritto per sbloccare i negoziati su bilancio e Recovery fund. Ma non passa. Gli eurodeputati: in una trattativa entrambe le parti devono muo ...

Ecco cosa c’è dietro alla visita di Merkel a Navalny

Il leader dell'opposizione russa Navalny conferma di aver ricevuto la visita personale della cancelliere tedesca. Berlino ha interesse che se ne ...

La presidenza tedesca avanza una mediazione sullo stato di diritto per sbloccare i negoziati su bilancio e Recovery fund. Ma non passa. Gli eurodeputati: in una trattativa entrambe le parti devono muo ...Il leader dell'opposizione russa Navalny conferma di aver ricevuto la visita personale della cancelliere tedesca. Berlino ha interesse che se ne ...