La pessima idea di un terzo film di Sex and The City con Sharon Stone al posto di Kim Cattrall come nuova Samantha (Di lunedì 28 settembre 2020) Sì, sembra un'eresia anche solo immaginarlo, ma ci si sono messe in due a suggerire l'ipotesi che un terzo film di Sex and The City si possa fare con una nuova Samantha, un'altra attrice al posto di Kim Cattral, decisa a non tornare più nei panni della disinibita p.r. newyorchese. Da anni ormai si vocifera di un presunto nuovo film di Sex And The City, nonostante il secondo sia stato un flop di critica – e a ragione, perché davvero privo di ogni sostanza nella trama e del fascino della serie originale – e non abbia entusiasmato nemmeno il pur numeroso pubblico che lo ha premiato al box office. Nel 2017 sembrava che Sex And The City 3 fosse ormai sulla buona strafa per essere messo ...

