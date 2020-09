La pandemia e il lavoro Indietro non si torna (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Covid 19 è l’estremizzazione epidemica della globalizzazione. Nella sua invasività la pandemia mette a nudo le fragilità di un sistema fondato sulla dimensione finanziaria dell’economia. Il capitalismo come sinora conosciuto sta cambiando pelle. Non contano più solo i soldi. Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum dal suo osservatorio di Davos osserva che troppo forte è il cambiamento in atto per pensare di poter tornare al mondo pre Covid. Il mutamento climatico è una realtà. Gli effetti della siccità creano incendi in varie parti del mondo, Australia e California in primo luogo, ma anche in Paesi come la Germania la morìa di parti consistenti di boschi è un dato di fatto. Poi ci sono i tornado sempre più frequenti e le bombe ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Covid 19 è l’estremizzazione epidemica della globalizzazione. Nella sua invasività lamette a nudo le fragilità di un sistema fondato sulla dimensione finanziaria dell’economia. Il capitalismo come sinora conosciuto sta cambiando pelle. Non contano più solo i soldi. Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum dal suo osservatorio di Davos osserva che troppo forte è il cambiamento in atto per pensare di poterre al mondo pre Covid. Il mutamento climatico è una realtà. Gli effetti della siccità creano incendi in varie parti del mondo, Australia e California in primo luogo, ma anche in Paesi come la Germania la morìa di parti consistenti di boschi è un dato di fatto. Poi ci sono ido sempre più frequenti e le bombe ...

''È fondamentale il segnale di attenzione che diamo a tutto il settore con lo sblocco del contratto della sanità privata''. Lo dichiara Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e d ...

Contagiati sul luogo di lavoro A Brescia 15 denunce al giorno

Dall’inizio della pandemia, in provincia di Brescia i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sono stati 2.863, di cui 24 con esito mortale. Il dato emerge dall’ultimo rapporto elaborato ...

