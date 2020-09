La musica di Paolo Conte dopo aver conquistato la Mostra del cinema di Venezia approda in sala con il film evento “Vieni via con me”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Arriva alilsu uno dei grandi cantautori italiani, presentato fuori concorso dellaInternazionale d’Artetografica die presente nelle sale, distribuito da Nexo Digital, il 28-29-30 di settembre. Con la collaborazione di grandi nomi della scena artistica italiana (Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, Renzo Arbore, Lorenzo Jovanotti, Peppe Servillo e molti altri), Giorgio Verdelli racconta uno dei personaggi più geniali ed enigmatici della storia della. Era un mondo adulto si sbagliava da professionisti, “Vieni via con me” si presenta come undocumentario, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo ...

“Non ho mai avuto velleità di successo personale, tengo molto al successo delle canzoni, questo sì, e in questo non mi do limiti”. Racconta con queste parole sé stesso e la sua straordinaria carriera ...Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Conte è uno dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un ...