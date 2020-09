La moglie non fa le faccende domestiche, il marito la prende a martellate in faccia (Di lunedì 28 settembre 2020) Reggio Emilia, la lite tra marito e moglie si trasforma in una tragedia. Lesioni personali aggravate, questa l’accusa mossa al marito di 52 anni. A dare l’allarme la figlia dei coniugi, dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto da parte della madre, percossa dal marito perchè non voleva svolgere le faccende domestiche, come invece l’uomo le ha chiesto. Futili motivi che diventano un dramma familiare. L’uomo di 52 anni, italiano di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, ha colpito la moglie con una martellata alla testa. La donna non ha svolto le faccende domestiche, e da lì è sorta una banale lite da coniugi dalle tragiche conseguenze. La Gazzetta di Parma racconta che la donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Reggio Emilia, la lite trasi trasforma in una tragedia. Lesioni personali aggravate, questa l’accusa mossa aldi 52 anni. A dare l’allarme la figlia dei coniugi, dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto da parte della madre, percossa dalperchè non voleva svolgere le, come invece l’uomo le ha chiesto. Futili motivi che diventano un dramma familiare. L’uomo di 52 anni, italiano di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, ha colpito lacon una martellata alla testa. La donna non ha svolto le, e da lì è sorta una banale lite da coniugi dalle tragiche conseguenze. La Gazzetta di Parma racconta che la donna ...

