La mascherina è un optional, blitz dei carabinieri tra la movida: raffica di multe (Di lunedì 28 settembre 2020) Ubriachi o senza mascherina : raffica di multe nel weekend nel cuore della movida jesina. Tredici giovani sono stati sanzionati dai carabinieri di Jesi per il mancato uso del dispositivo di protezione ... Leggi su anconatoday (Di lunedì 28 settembre 2020) Ubriachi o senzadinel weekend nel cuore dellajesina. Tredici giovani sono stati sanzionati daidi Jesi per il mancato uso del dispositivo di protezione ...

mi8_paola : @Cartabellotta @RadioCapital_fm @TgZeroCapital @EdoardoBuffoni Ci dica dell’obbligo della mascherina in aula nella… - Delta28153520 : @Rididori @DVD23690077 Comunque ristoranti e bar ormai dappertutto hanno allentato le misure di distanziamento. Nei… - RBargetto : RT @mi8_paola: 'In ambienti chiusi se si sta senza mascherina e si sta vicini vi possono essere guai grossi”. Burioni avvisa ?@AzzolinaLuci… - sstarkerr : Comunque alla fermata dell'autobus la mascherina è un optional a scuola abbiamo i banchi distanziati (ma neanche ta… - mi8_paola : 'In ambienti chiusi se si sta senza mascherina e si sta vicini vi possono essere guai grossi”. Burioni avvisa ?… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina optional La mascherina è un optional, blitz dei carabinieri tra la movida: raffica di multe AnconaToday Assembrati e senza mascherina in un locale di Sardara, arriva la “visita” dei carabinieri

Le distanze di sicurezza da rispettare in piena pandemia da Coronavirus? Un optional, in un locale di Sardara: i clienti, inoltre, non indossavano la mascherina. È questa la scena che si sono trovati ...

BMW, un look audace per le sportive M3 e M4

AUTO Sono passati trentacinque anni dal lancio della prima M3 sulla base della Serie 3. Ma la storia continua con l'aggiunta della versione M4 e una rivoluzione estetica concentrata soprattutto nella ...

Le distanze di sicurezza da rispettare in piena pandemia da Coronavirus? Un optional, in un locale di Sardara: i clienti, inoltre, non indossavano la mascherina. È questa la scena che si sono trovati ...AUTO Sono passati trentacinque anni dal lancio della prima M3 sulla base della Serie 3. Ma la storia continua con l'aggiunta della versione M4 e una rivoluzione estetica concentrata soprattutto nella ...