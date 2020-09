La Marina egiziana spara e uccide due fratelli di Gaza (Di lunedì 28 settembre 2020) Il centro del campo profughi di Deir Al Balah, nella striscia di Gaza, domenica si è riempito di parenti, amici e conoscenti per i funerali dei fratelli Mahmoud e Hassan al Zaazou, i due giovani pescatori uccisi venerdì da raffiche sparate da motovedette egiziane. Con la loro imbarcazione erano entrati per un breve tratto nelle acque territoriali egiziane, per errore o forse alla ricerca di una pesca più abbondante e garantire un sostentamento più adeguato alla famiglia. La vita dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 settembre 2020) Il centro del campo profughi di Deir Al Balah, nella striscia di, domenica si è riempito di parenti, amici e conoscenti per i funerali deiMahmoud e Hassan al Zaazou, i due giovani pescatori uccisi venerdì da raffichete da motovedette egiziane. Con la loro imbarcazione erano entrati per un breve tratto nelle acque territoriali egiziane, per errore o forse alla ricerca di una pesca più abbondante e garantire un sostentamento più adeguato alla famiglia. La vita dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

