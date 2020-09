La giunta dei trombati: dagli irpini De Mita e Alaia a mister voti Mario Casillo (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ lungo l’elenco degli scontenti. Dopo la nomina da parte del rieletto governatore della Campania Vincenzo De Luca della nuova giunta regionale. Delusione alle stelle in casa Casillo: il rampollo, Mario Casillo, record di preferenze con 52mila voti, resta per la seconda volta fuori dall’esecutivo regionale. Malumori anche in casa Italia Viva. Gli aspiranti per un posto in giunta erano tanti: da Giovanni Palladino (nome caldeggiato da Renzi e Rosato) a Graziella Pagano. De Luca ha preferito il casertano Nicola Caputo. Già consigliere delegato all’Agricoltura. L’Irpina fuori dalla giunta regionale: non ci sarà nessun rappresentante nell’esecutivo regionale. A nulla è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ lungo l’elenco degli scontenti. Dopo la nomina da parte del rieletto governatore della Campania Vincenzo De Luca della nuovaregionale. Delusione alle stelle in casa: il rampollo,, record di preferenze con 52mila, resta per la seconda volta fuori dall’esecutivo regionale. Malumori anche in casa Italia Viva. Gli aspiranti per un posto inerano tanti: da Giovanni Palladino (nome caldeggiato da Renzi e Rosato) a Graziella Pagano. De Luca ha preferito il casertano Nicola Caputo. Già consigliere delegato all’Agricoltura. L’Irpina fuori dallaregionale: non ci sarà nessun rappresentante nell’esecutivo regionale. A nulla è ...

