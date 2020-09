La giudice di Trump mette in crisi il pensiero binario della sinistra cancellettista (Di lunedì 28 settembre 2020) Dicono che l’età alla quale diventi famoso sia quella alla quale si arresta la tua crescita psicologica. Il che dovrebbe renderti un individuo più frequentabile se hai avuto la carriera di Ligabue che se hai avuto quella di Michael Jackson. Ma forse la fama locale, quella d’un posticino senza rilevanza globale quale l’Italia, non è abbastanza per appiattirti la curva d’apprendimento. Forse lo star system di serie B che abbiamo qui è una fortuna: almeno le nostre celebrità qualcosa imparano dai loro errori. La politica, per esempio. Che nessuna dichiarazione d’attore o cantante o calciatore sia in grado di spostare un voto (l’ultimo segno rimasto della complessiva sanità mentale del resto della popolazione) è un fatto che gli italiani famosi hanno ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 settembre 2020) Dicono che l’età alla quale diventi famoso sia quella alla quale si arresta la tua crescita psicologica. Il che dovrebbe renderti un individuo più frequentabile se hai avuto la carriera di Ligabue che se hai avuto quella di Michael Jackson. Ma forse la fama locale, quella d’un posticino senza rilevanza globale quale l’Italia, non è abbastanza per appiattirti la curva d’apprendimento. Forse lo star system di serie B che abbiamo qui è una fortuna: almeno le nostre celebrità qualcosa imparano dai loro errori. La politica, per esempio. Che nessuna dichiarazione d’attore o cantante o calciatore sia in grado di spostare un voto (l’ultimo segno rimastocomplessiva sanità mentale del restopopolazione) è un fatto che gli italiani famosi hanno ...

