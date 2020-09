La famiglia Panini come Walt Disney, ha lavorato per farci felici (di W. Veltroni) (Di lunedì 28 settembre 2020) Pubblichiamo la prefazione di Walter Weltroni al libro Panini. Storia di una famiglia e di tante figurine di Leo Turrini, Edizioni Minerva.È una grande storia italiana, quella qui raccontata magnificamente da Leo Turrini. Un giornalista legato alla sua terra, non scevro di passioni sanguigne, appassionato dell’epica dello sport si è messo, come un investigatore del tempo, a ricostruire l’epopea di una delle famiglie della nostra imprenditoria il cui nome è entrato, letteralmente entrato, nelle case di intere generazioni di italiani.Tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni sessanta sanno infatti chi sono i “ Panini”. Hanno comprato i loro album, incollato le loro figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Pubblichiamo la prefazione dier Weltroni al libro. Storia di unae di tante figurine di Leo Turrini, Edizioni Minerva.È una grande storia italiana, quella qui raccontata magnificamente da Leo Turrini. Un giornalista legato alla sua terra, non scevro di passioni sanguigne, appassionato dell’epica dello sport si è messo,un investigatore del tempo, a ricostruire l’epopea di una delle famiglie della nostra imprenditoria il cui nome è entrato, letteralmente entrato, nelle case di intere generazioni di italiani.Tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni sessanta sanno infatti chi sono i “”. Hanno comprato i loro album, incollato le loro figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I ...

