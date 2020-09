La corsa a ostacoli dei vaccini tra sfiducia e facili entusiasmi (Di lunedì 28 settembre 2020) La corsa all’oro di questo 2020 è senz’altro quella in atto, in tutto il mondo, per arrivare al vaccino per il nuovo coronavirus. Arrivarci innanzitutto, risultato per nulla scontato, e prima degli altri, in un gioco globale in cui anche le epidemie diventano un’arma da usare contro gli avversari. Basti pensare a Trump, che nel disperato tentativo di raggiungere il secondo mandato presidenziale, qualche giorno fa ha dichiarato che il vaccino sarà pronto in “3 o 4 settimane”, o alla corsa al brevetto di Putin della fine di agosto. Affermazioni che sono lontanissime dai tempi e dalle verifiche necessarie per la sicurezza di un vaccino prima di essere messo in commercio. Secondo una nota dell’Iss, sono 58 gli studi in corso sui vaccini anti Covid-19 nel mondo, di cui solo 7 arrivati alla ... Leggi su leurispes (Di lunedì 28 settembre 2020) Laall’oro di questo 2020 è senz’altro quella in atto, in tutto il mondo, per arrivare al vaccino per il nuovo coronavirus. Arrivarci innanzitutto, risultato per nulla scontato, e prima degli altri, in un gioco globale in cui anche le epidemie diventano un’arma da usare contro gli avversari. Basti pensare a Trump, che nel disperato tentativo di raggiungere il secondo mandato presidenziale, qualche giorno fa ha dichiarato che il vaccino sarà pronto in “3 o 4 settimane”, o allaal brevetto di Putin della fine di agosto. Affermazioni che sono lontanissime dai tempi e dalle verifiche necessarie per la sicurezza di un vaccino prima di essere messo in commercio. Secondo una nota dell’Iss, sono 58 gli studi in corso suianti Covid-19 nel mondo, di cui solo 7 arrivati alla ...

winteriscomving : Todoroki in questa puntata ha brillato, stanno facendo una corsa ad ostacoli e praticamente ha quasi vinto Datemi p… - Giorgheil : @nigritha_ ??Speriamo.. Qui è come una corsa ad ostacoli. Saltare GF a Roma,saltare BD a Milano.. ??Cmq se si sono g… - lelloarcuri2 : RT @LakeShowIta: ??? 'È stato fantastico, incredibile. La stagione è stata una corsa ad ostacoli pazzesca e lui è stato sempre in grado di g… - LakeShowIta : ??? 'È stato fantastico, incredibile. La stagione è stata una corsa ad ostacoli pazzesca e lui è stato sempre in gra… - SosRosarno : RT @francdp21: Caso Suarez e cittadinanza, in Italia una corsa a ostacoli che può durare anche otto anni -