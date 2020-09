Kate Middleton, il significato segreto dell’abito blu da 1.350 euro (Di lunedì 28 settembre 2020) Kate Middleton, William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, hanno incontrato Sir David Attenborough nei giardini di Kensington Palace e per l’occasione tutti hanno indossato qualcosa di blu, a cominciare dalla Duchessa di Cambridge con l’abito in denim da 1.350 euro. Kate infatti si è presentata all’appuntamento con un ampio abito in jeans, firmato Gabriela Hearst, uno dei marchi preferiti da Meghan Markle che per altro adora i look total denim e ne ha sfoggiato uno recentemente a Los Angeles per piantare fiori e mughetti con un gruppo di piccoli studenti. Ora, come è stato notato, non solo Lady Middleton ma ogni membro della sua famiglia e David Attenborough hanno indossato almeno un capo dal colore blu, ciascuno con una tonalità diversa. La scelta ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020), William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, hanno incontrato Sir David Attenborough nei giardini di Kensington Palace e per l’occasione tutti hanno indossato qualcosa di blu, a cominciare dalla Duchessa di Cambridge con l’abito in denim da 1.350infatti si è presentata all’appuntamento con un ampio abito in jeans, firmato Gabriela Hearst, uno dei marchi preferiti da Meghan Markle che per altro adora i look total denim e ne ha sfoggiato uno recentemente a Los Angeles per piantare fiori e mughetti con un gruppo di piccoli studenti. Ora, come è stato notato, non solo Ladyma ogni membro della sua famiglia e David Attenborough hanno indossato almeno un capo dal colore blu, ciascuno con una tonalità diversa. La scelta ...

