Karius saluta il Liverpool | il portiere torna in Germania

Dalla finale di Champions League 2017/18, Loris Karius non sembra aver trovato pace. Il portiere tedesco è diventato il simbolo della sconfitta del Liverpool nell'ultimo atto contro il Real Madrid a causa di due papere clamorose. L'estremo difensore ha scelto il Besiktas per rilanciarsi nelle ultime due stagioni con la formula del prestito, ma senza ottenere grandi risultati.caption id="attachment 869945" align="alignnone" width="1024" Karius (getty images)/captionNUOVA CHANCEKarius ha comunque trovato il modo per provare a ritagliarsi nuovamente spazio. Infatti l'Union Berlino ha deciso di puntare su di lui per difendere la propria porta. Il club tedesco lo ha annunciato in giornata: Loris si trasferirà con la formula del prestito secco per una stagione.

