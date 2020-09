Kamala Harris contro la nomina di Coney Barrett: “Un’offesa al ricordi di Ruth Bader Ginsburg” (Di martedì 29 settembre 2020) Kamala Harris contro Coney Barrett. La candidata democratica alla vice presidenza degli Stati Uniti torna all’attacco della giudice ultra conservatrice nominata da Trump alla Corte Suprema per prendere il posto della defunta Ruth Bader Ginsburg. Una scelta, ha spiegato Harris, che “offende la memoria” della giudice paladino dei diritti civili e mette a rischio le conquiste sociali e civili negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Pronta la nomina della Corte Suprema di Trump, si scalda Amy Coney Barrett Harris contro Coney Barrett nel ricordo di Ruth Bader Ginsburg A ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020). La candidata democratica alla vice presidenza degli Stati Uniti torna all’attacco della giudice ultra conservatriceta da Trump alla Corte Suprema per prendere il posto della defuntaGinsburg. Una scelta, ha spiegato, che “offende la memoria” della giudice paladino dei diritti civili e mette a rischio le conquiste sociali e civili negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Pronta ladella Corte Suprema di Trump, si scalda Amynel ricordo diGinsburg A ...

eziomauro : Stati Uniti, Joe Biden - Kamala Harris avanti nei sondaggi di dieci punti - Mauri71o : RT @PaoloBorg: Biden per il tradizionale dibattito al Senato con la nuova giudice ultracattolica della Corte Suprema Amy Coney Barret vuole… - Rose_birdschirp : @Mareq16 @pryerlee CHI-NA? - Andrea_V_73 : @MaurilioVitto @pelias01 Secondo me mettere in campo Michelle Obama o Oprah Winfrey, ma anche George Clooney, cioè… - rogar50 : RT @intheunion2020: ???? #Trump e #Biden sono due candidati del XX sec, legati alla Guerra Fredda e a certe modalità della politica Usa ormai… -