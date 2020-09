Juventus, offerta da oltre 50 milioni per Correa: “no” di Lotito (Di lunedì 28 settembre 2020) La Juventus è al lavoro per rinforzare il reparto avanzato. Il direttore sportivo Paratici è alla ricerca di un giocatore duttile che possa essere impiegato in più ruoli, prima però bisognerà piazzare Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Rugani. Liberandosi di pesanti ingaggi e racimolando un cospicuo tesoretto la Juve avrebbe la liquidità necessaria per … L'articolo Juventus, offerta da oltre 50 milioni per Correa: “no” di Lotito Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Laè al lavoro per rinforzare il reparto avanzato. Il direttore sportivo Paratici è alla ricerca di un giocatore duttile che possa essere impiegato in più ruoli, prima però bisognerà piazzare Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Rugani. Liberandosi di pesanti ingaggi e racimolando un cospicuo tesoretto la Juve avrebbe la liquidità necessaria per … L'articoloda50per: “no” di

Fprime86 : RT @Spazio_J: La Nazione - La Juventus ha pronta l'offerta per Chiesa: Commisso già al lavoro per la cessione - - Spazio_J : La Nazione - La Juventus ha pronta l'offerta per Chiesa: Commisso già al lavoro per la cessione -… - sportli26181512 : Juve, che offerta per Correa! La risposta della Lazio: La Lazio dice no alla Juventus per Joaquin...… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - offerta per #Correa: no di #Lotito ??#CMITmercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Aouar si allontana: l'#Arsenal alza l'offerta e dalla ???? sottolineano un accordo tra il club inglese e i… -