Juventus, la mossa per avere Chiesa: offerto scambio di lusso alla Fiorentina (Di lunedì 28 settembre 2020) Federico Chiesa alla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Un affare che non è impossibile, vista la volontà del calciatore e la voglia dei bianconeri di piazzare un grande colpo in prospettiva. C'è da capire come convincere la Fiorentina che, dal canto suo, ha fatto capire che non vuole smuoversi troppo dai 60 milioni richiesti.Juventus: la mossa per Chiesacaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="585" Douglas Costa (Getty Images)/captionChe la Juventus voglia arrivare a Chiesa è ben noto. Quello che resta ancora da capire è in che modo accontentare le richieste della Fiorentina. Se un'offerta cash da almeno 60 milioni di euro sembra essere solo una fantasia in questo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Federiconegli ultimi giorni di mercato. Un affare che non è impossibile, vista la volontà del calciatore e la voglia dei bianconeri di piazzare un grande colpo in prospettiva. C'è da capire come convincere lache, dal canto suo, ha fatto capire che non vuole smuoversi troppo dai 60 milioni richiesti.: lapercaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="585" Douglas Costa (Getty Images)/captionChe lavoglia arrivare aè ben noto. Quello che resta ancora da capire è in che modo accontentare le richieste della. Se un'offerta cash da almeno 60 milioni di euro sembra essere solo una fantasia in questo ...

