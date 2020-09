Juventus, i 5 errori di Pirlo contro la Roma (Di lunedì 28 settembre 2020) Sbagliare, si sa, è umano, ma perseverare è diabolico. Dopo il pareggio dal sapore di sconfitta rimediato sul prato dell’Olimpico contro la Roma, Andrea Pirlo dovrà fare i conti con un’attenta analisi della partita e di tutti gli aspetti negati che hanno portato la squadra bianconeri a vivere dei veri momenti di blackout. Nessuno all’interno del mondo Juventus sembra pronto a condannare prematuramente il lavoro del Maestro, ma una revisione di quelli che sembrano essere principalmente errori di inesperienza appare obbligatoria. Analizzati da Fanpage.it, i principali errori commessi dal tecnico bianconero sarebbero cinque. Salta subito all’occhio l’opaca prestazione di Morata. L’iberico è stato gettato nella mischia forse ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Sbagliare, si sa, è umano, ma perseverare è diabolico. Dopo il pareggio dal sapore di sconfitta rimediato sul prato dell’Olimpicola, Andreadovrà fare i conti con un’attenta analisi della partita e di tutti gli aspetti negati che hanno portato la squadra bianconeri a vivere dei veri momenti di blackout. Nessuno all’interno del mondosembra pronto a condannare prematuramente il lavoro del Maestro, ma una revisione di quelli che sembrano essere principalmentedi inesperienza appare obbligatoria. Analizzati da Fanpage.it, i principalicommessi dal tecnico bianconero sarebbero cinque. Salta subito all’occhio l’opaca prestazione di Morata. L’iberico è stato gettato nella mischia forse ...

augustociardi75 : RT @LAROMA24: ?? “Tanti difetti in una rosa incompleta, tanto affanno sul mercato, cambi di rotta improvvisi, errori in partita, ma la #ASRo… - LAROMA24 : ?? “Tanti difetti in una rosa incompleta, tanto affanno sul mercato, cambi di rotta improvvisi, errori in partita, m… - infoitsport : Roma-Juventus, le pagelle dei quotidiani: Dzeko, che errori. Ok Kumbulla, Fonseca da 6 - Atlantics77 : Allenare la #juventus è davvero difficile con una dirigenza simile. Ogni mister deve confrontarsi con gli errori de… - Fortuna94296772 : La sostanza è che possiamo solo migliorare, e non è poco. Ieri ci sono stati errori tattici evidenti, ma li possiam… -