Juventus, dall'Olimpico ecco la buona notizia di Arthur (Di lunedì 28 settembre 2020) La Juventus è uscita con poche note positive dallo stadio Olimpico di Roma. Fra gli elementi da salvare ci sono sicuramente il pareggio strappato, che dopo l'espulsione di Rabiot nel secondo tempo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Laè uscita con poche note positiveo stadiodi Roma. Fra gli elementi da salvare ci sono sicuramente il pareggio strappato, che dopo l'espulsione di Rabiot nel secondo tempo ...

OptaPaolo : 13 - Dall'inizio dello scorso campionato (2019/20) nessuna squadra ha affrontato piú rigori della #Juventus in Seri… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - ZZiliani : COMUNICATO STAMPA. La prossima estate la tradizionale amichevole Juve A-Juve B a Villar Perosa sarà sostituita dall… - rubylux04 : RT @DiMarzio: #Calciomercato: affare fatto tra #Juventus e #ManchesterCity #FelixCorreia a Torino, dall'U23 Pablo #Moreno volerà al #Giron… - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS Under 23, Lamberto ZAULI, in vista della 1a and. C gir. A '20… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dall Juventus, dall'Olimpico ecco la buona notizia di Arthur Quotidiano.net Juve Under 23, esordio ok: 2-1 alla Pro Sesto con Di Pardo e Correia

La Juve si rende pericolosa in avvio: al 3' a provarci è Correia, un minuto dopo Alcibiade, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia di testa ma spedisce di poco alto. Al 20' il risultato si sblocc ...

Coppa Italia, diretta Pisa – Juve Stabia: risultato in tempo reale

La partita Pisa - Juve Stabia del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore ...

La Juve si rende pericolosa in avvio: al 3' a provarci è Correia, un minuto dopo Alcibiade, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia di testa ma spedisce di poco alto. Al 20' il risultato si sblocc ...La partita Pisa - Juve Stabia del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore ...