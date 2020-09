Juventus, Alex Sandro e Bernardeschi torneranno dopo la sosta per le Nazionali (Di lunedì 28 settembre 2020) Alex Sandro e Bernardeschi rientreranno dopo la sosta per le Nazionali. Niente recupero lampo per i due calciatori della Juventus ancora out per infortunio. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Alex Sandro e Bernardeschi salteranno la gara di domenica sera contro il Napoli a causa dei noti problemi muscolari. Fuori per infortunio anche De Ligt per il quale, però, bisognerà attendere i primi di novembre per il suo ritorno in campo dopo l’operazione alla spalla del 12 agosto. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)rientrerannolaper le. Niente recupero lampo per i due calciatori dellaancora out per infortunio. Stando a quanto riportato da Tuttosport,salteranno la gara di domenica sera contro il Napoli a causa dei noti problemi muscolari. Fuori per infortunio anche De Ligt per il quale, però, bisognerà attendere i primi di novembre per il suo ritorno in campol’operazione alla spalla del 12 agosto.

DiMarzio : #Juventus, infortunio #AlexSandro: nuovi controlli tra 15 giorni. E #Dybala torna ad allenarsi parzialmente in grup… - sportface2016 : #Juventus | #AlexSandro e #Bernardeschi torneranno dopo la sosta per le Nazionali - IlGiannon : @MarcoFioretti86 @RaiSport @RaiDue Ieri sera la Juventus aveva in panca: Dybala, Bentancur, Alex Sandro, Demiral, Arthur - Alex_Zonghetti : La #Juventus vince e convince con il suo nuovo centravanti, un fenomeno #Suarez Tutto ciò grazie a #Pirlo e alla s… - alex_asr : Adesso , levato i cambi di Fonseca in Ritardo o meno.. il fatto che mancano Tre innesti da Fare per stare un po ''… -