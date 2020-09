Johnny Depp in smoking al Planetary Health gala di Monte Carlo (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) La star dei Pirati dei Caraibi Johnny Depp ha fatto tappa a Monte Carlo per partecipare al gala di beneficenza a sfondo ecologista prima di dedicarsi alle riprese di Animali fantastici 3. Un elegantissimo Johnny Depp, in smoking nero, tra le star del Planetary Health gala 2020 di Monte Carlo. Depp, 57 anni, si è presentato sul red carpet dell'evento di beneficenza con indosso uno smoking nero con tanto di cravattino. Il divo, noto per il suo stile casual, ha attirato l'attenzione dei FOTOgrafi (e delle fan) distinguendosi per il suo look. Oltre alla star dei Pirati dei Caraibi, hanno partecipato all'evento di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) La star dei Pirati dei Caraibiha fatto tappa aper partecipare aldi beneficenza a sfondo ecologista prima di dedicarsi alle riprese di Animali fantastici 3. Un elegantissimo, innero, tra le star del2020 di, 57 anni, si è presentato sul red carpet dell'evento di beneficenza con indosso unonero con tanto di cravattino. Il divo, noto per il suo stile casual, ha attirato l'attenzione deigrafi (e delle fan) distinguendosi per il suo look. Oltre alla star dei Pirati dei Caraibi, hanno partecipato all'evento di ...

