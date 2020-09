Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: “Il bambino si chiama River” (Di lunedì 28 settembre 2020) L’attore Joaquin Phoenix e l’attrice Mara Rooney hanno avuto il loro primogenito. Si chiama River, in onore del fratello di Joaquin. Ecco tutta la storia. Joeaquin Phoenix è diventato papà L’annuncio del lietissimo arrivo non è stato dato dalla coppia, da sempre molto riservata per quello che riguarda la loro vita privata. Ad annunciarlo è … L'articolo Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: “Il bambino si chiama River” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) L’attoree l’attricehanno avuto il loro primogenito. SiRiver, in onore del fratello di. Ecco tutta la storia. Joeaquinè diventato papà L’annuncio del lietissimo arrivo non è stato dato dalla coppia, da sempre molto riservata per quello che riguarda la loro vita privata. Ad annunciarlo è … L'articolo: “IlsiRiver” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: 'Il bambino si chiama River' [aggiornamento delle 10:43] - alisander91 : È nato il primo figlio di Joaquin Phoenix e si chiama River. Non sto piangendo, no. - SabatinoAlberto : Joaquin Phoenix ha chiamato il figlio River come suo fratello morto River Phoenix, non ce la posso fare ?? - avocaduu : RT @IR0NLANG: JOAQUIN PHOENIX E ROONEY MARA HANNO CHIAMATO LORO FIGLIO “RIVER” STO PIANGENDO LACRIME VERE - avocaduu : RT @perchetendenza: 'River': Per il nome che Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno dato al loro primo figlio in onore di River Phoenix, frate… -