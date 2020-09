Joaquin Phoenix e Rooney Mara, nato il primo figlio (e il nome è un omaggio al fratello River) (Di lunedì 28 settembre 2020) Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. La notizia, che aveva preso a circolare su Instagram, lanciata da diverse pagine fan dei due attori nella tarda serata di domenica, ha trovato conferma nelle parole del regista russo Victor Kossakovsky, che lo ha reso noto durante la conferenza stampa del documentario Gunda, di cui Phoenix è produttore esecutivo. Kossakovsky ha spiegato la sua assenza proprio raccontando della nascita del bambino: «Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario». Nessuna informazione circa la data di nascita del piccolo, anche se Wikipedia azzarda un 25 settembre, data che però non trova conferme ufficiali. È nato in una capannaSette spose per sette fratelli (1982-1983)Explorers di Joe Dante (1985) Stand by Me - Ricordo di un'estate di Rob Reiner (1986)Mosquito Coast di Peter Weir (1986)Le ragazze di Jimmy di William Richert (1988) Vivere in fuga (1988) di Sidney LumetIndiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg (1989)Ti amerò... fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan (1990)Belli e dannati (1991) di Gus Van SantQuella cosa chiamata amore di Peter Bogdanovich (1993) Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. La notizia, che aveva preso a circolare su Instagram, lanciata da diverse pagine fan dei due attori nella tarda serata di domenica, ha trovato conferma nelle parole del regista russo Victor Kossakovsky, che lo ha reso noto durante la conferenza stampa del documentario Gunda, di cui Phoenix è produttore esecutivo. Kossakovsky ha spiegato la sua assenza proprio raccontando della nascita del bambino: «Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario». Nessuna informazione circa la data di nascita del piccolo, anche se Wikipedia azzarda un 25 settembre, data che però non trova conferme ufficiali. È nato in una capannaSette spose per sette fratelli (1982-1983)Explorers di Joe Dante (1985) Stand by Me - Ricordo di un'estate di Rob Reiner (1986)Mosquito Coast di Peter Weir (1986)Le ragazze di Jimmy di William Richert (1988) Vivere in fuga (1988) di Sidney LumetIndiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg (1989)Ti amerò... fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan (1990)Belli e dannati (1991) di Gus Van SantQuella cosa chiamata amore di Peter Bogdanovich (1993)

