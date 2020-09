Joaquin Phoenix e Rooney Mara genitori, è nato River (Di lunedì 28 settembre 2020) Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori. Nessun annuncio è stato dato attraverso i social o gli agenti. La notizia è stata resa nota dal regista del documentario Gunda Viktor Kossakovsky, di cui Phoenix è produttore, che parlando sul palco del festival di Zurigo ha detto: "Joaquin non è qui perché gli è appena nato un figlio, il suo nome è River". L'attore di Joker e l'attrice di Millennium si sono conosciuti sul set del film Her, dove Phoenix - dopo il divorzio dalla moglie Catherine (Mara) si innamorava della voce di un sistema operativo, che era quella di Scarlett Johansson. Entrambi attivisti per gli animali e per l'ambiente.La scelta del nome del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020)sono. Nessun annuncio è stato dato attraverso i social o gli agenti. La notizia è stata resa nota dal regista del documentario Gunda Viktor Kossakovsky, di cuiè produttore, che parlando sul palco del festival di Zurigo ha detto: "non è qui perché gli è appenaun figlio, il suo nome è". L'attore di Joker e l'attrice di Millennium si sono conosciuti sul set del film Her, dove- dopo il divorzio dalla moglie Catherine () si innamorava della voce di un sistema operativo, che era quella di Scarlett Johansson. Entrambi attivisti per gli animali e per l'ambiente.La scelta del nome del ...

