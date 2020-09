Jennifer Lopez e Maluma: la sensualità passa dalla musica (e arriva al cinema) (Di lunedì 28 settembre 2020) Un’esplosione di energia, un concentrato di sensualità e atmosfere «calienti». Jennifer Lopez e Maluma collaborano, sperimentano e regalano al loro pubblico due singoli che danno vita a due videoclip, uno girato ad Hungtington e l’altro a New York, diretti da Jessy Terrero. Si chiamano Pa Ti e Lonely e faranno parte della colonna sonora di Marry Me, il nuovo film diretto da Kat Coiro che vedrà gli stessi Jennifer e Maluma protagonisti insieme ad Owen Wilson e John Bradley. https://www.youtube.com/watch?v=SZ5lQNPanvI Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Un’esplosione di energia, un concentrato di sensualità e atmosfere «calienti». Jennifer Lopez e Maluma collaborano, sperimentano e regalano al loro pubblico due singoli che danno vita a due videoclip, uno girato ad Hungtington e l’altro a New York, diretti da Jessy Terrero. Si chiamano Pa Ti e Lonely e faranno parte della colonna sonora di Marry Me, il nuovo film diretto da Kat Coiro che vedrà gli stessi Jennifer e Maluma protagonisti insieme ad Owen Wilson e John Bradley. https://www.youtube.com/watch?v=SZ5lQNPanvI

