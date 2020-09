Jennifer Lawrence: "Hunger Games ha cambiato per sempre il mio corpo" (Di lunedì 28 settembre 2020) Jennifer Lawrence ha svelato che la saga che le ha regalato il successo, Hunger Games, ha cambiato il suo fisico radicalmente. Jennifer Lawrence, attrice premio Oscar, è stata protagonista della famosa saga cinematografica Hunger Games per la quale ha dovuto allenarsi moltissimo, una preparazione che inevitabilmente ha modificato la struttura del suo corpo, come lei stessa ha affermato. Poiché i film della saga di Hunger Games erano ricchi di azione, come tutti i fan ben ricordano, Jennifer Lawrence si è sottoposta a ogni sorta di allenamento fisico per essere pronta al meglio per il ruolo di Katniss. In un'intervista con NPR, la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)ha svelato che la saga che le ha regalato il successo,, hail suo fisico radicalmente., attrice premio Oscar, è stata protagonista della famosa saga cinematograficaper la quale ha dovuto allenarsi moltissimo, una preparazione che inevitabilmente ha modificato la struttura del suo, come lei stessa ha affermato. Poiché i film della saga dierano ricchi di azione, come tutti i fan ben ricordano,si è sottoposta a ogni sorta di allenamento fisico per essere pronta al meglio per il ruolo di Katniss. In un'intervista con NPR, la ...

clikservernet : Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola - Noovyis : (Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola) Playhitmusic - - zazoomblog : Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola - #Jennifer #Lawrence: #quella… - kookmyikigai : Ma quanto è brava Jennifer Lawrence io ogni volta rimango impressionata dalla sua recitazione è fenomenale - Spectra_anna : RT @MissOHaras: Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett e Jennifer Lawrence nello stesso film? Assolutamente YES! -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola Movieplayer.it Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola

Jennifer Lawrence ha raccontato di quando, ad una festa ai tempi delle riprese di Hunger Games, Woody Harrelson le ficcò un suo calzino in gola. Jennifer Lawrence, protagonista della saga di Hunger Ga ...

Focus Vip

Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...

Jennifer Lawrence ha raccontato di quando, ad una festa ai tempi delle riprese di Hunger Games, Woody Harrelson le ficcò un suo calzino in gola. Jennifer Lawrence, protagonista della saga di Hunger Ga ...Star del cinema, della musica o della moda, tutte molto attive sui social, fanno fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di ...