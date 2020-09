Italia di nuovo sopra i 50 mila positivi al Covid, dopo 4 mesi (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non si registrava dal 27 maggio. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 50.323 i malati attuali, 705 in più rispetto a ieri. Salgono ancora i ricoveri sia nelle terapie intensive - ad oggi ci sono 254 pazienti, 10 in più di ieri - e quelli nei reparti ordinari, con un incremento di 131 nelle ultime 24 che porta il totale dei ricoverati a 2.846. In isolamento domiciliare ci sono invece 47.082 persone, 564 in più in un giorno. Infine, il totale dei dimessi e guariti sale a 225.190, 773 più di ieri.Il bollettino dice che i contagi nelle ultime 24 ore sono 1.494, un numero sensibilmente inferiore ai 1.766 registrati ieri. Sono però i dati del lunedì, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli attualmenteal19 intornano a superare la soglia dei 50, un numero che non si registrava dal 27 maggio. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 50.323 i malati attuali, 705 in più rispetto a ieri. Salgono ancora i ricoveri sia nelle terapie intensive - ad oggi ci sono 254 pazienti, 10 in più di ieri - e quelli nei reparti ordinari, con un incremento di 131 nelle ultime 24 che porta il totale dei ricoverati a 2.846. In isolamento domiciliare ci sono invece 47.082 persone, 564 in più in un giorno. Infine, il totale dei dimessi e guariti sale a 225.190, 773 più di ieri.Il bollettino dice che i contagi nelle ultime 24 ore sono 1.494, un numero sensibilmente inferiore ai 1.766 registrati ieri. Sono però i dati del lunedì, ...

