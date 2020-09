Iran, quattro uomini condannati per furto all’amputazione delle dita: la giustizia all’iraniana (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre scrivo questo post (è venerdì 25) la sentenza è stata solo annunciata. Forse, quando lo leggerete, sarà stata già eseguita. La Corte suprema Iraniana ha recentemente confermato la condanna all’amputazione di quattro uomini giudicati colpevoli di furto e attualmente detenuti nella prigione di Urmia: Hadi Rostami (33 anni), Mehdi Sharfian (37), Mehdi Shahivand (42) e Kasra Karami (40). Secondo quanto dispone meticolosamente l’articolo 278 del codice penale islamico, “saranno tagliate quattro dita della mano destra in modo che restino solo il palmo della mano e il pollice”. Karami è stato condannato il 12 febbraio 2017, gli altri tre il 19 novembre 2019. Non vale neanche la pena sottolineare che due prigionieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre scrivo questo post (è venerdì 25) la sentenza è stata solo annunciata. Forse, quando lo leggerete, sarà stata già eseguita. La Corte supremaiana ha recentemente confermato la condanna all’amputazione digiudicati colpevoli die attualmente detenuti nella prigione di Urmia: Hadi Rostami (33 anni), Mehdi Sharfian (37), Mehdi Shahivand (42) e Kasra Karami (40). Secondo quanto dispone meticolosamente l’articolo 278 del codice penale islamico, “saranno tagliatedella mano destra in modo che restino solo il palmo della mano e il pollice”. Karami è stato condannato il 12 febbraio 2017, gli altri tre il 19 novembre 2019. Non vale neanche la pena sottolineare che due prigionieri ...

