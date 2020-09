"Io 40 pubblicazioni, lui quante?". Covid 19, il prof. Zangrillo da Giletti azzera l'epidemiologo (Di lunedì 28 settembre 2020) "Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno". Alberto Zangrillo, collegamento con Non è l'Arena su La7 nella puntata di domenica 27 settembre, replica alla provocazione del collega Pier Luigi Lopalco: "Le sue insinuazioni che io sono lontano dalla scienza sono bizzarre e fatte per suscitare la polemica". E' ancora scontro tra i due medici e il professore del San Raffale coglie l'occasione durante la trasmissione di Massimo Giletti per rispondere forte e chiaro all'epidemiologo: "Colgo la provocazione - sottolinea - ma mi mantengo pacato riguardo quanto maliziosamente ha cercato di dire il professore Lopalco". E ancora: "Innanzitutto voglio specificare che a differenza sua conosco la politica ma amo il mio mestiere". Poi la bordata con la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) "Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno". Alberto, collegamento con Non è l'Arena su La7 nella puntata di domenica 27 settembre, replica alla provocazione del collega Pier Luigi Lopalco: "Le sue insinuazioni che io sono lontano dalla scienza sono bizzarre e fatte per suscitare la polemica". E' ancora scontro tra i due medici e ilessore del San Raffale coglie l'occasione durante la trasmissione di Massimoper rispondere forte e chiaro all': "Colgo la provocazione - sottolinea - ma mi mantengo pacato riguardo quanto maliziosamente ha cercato di dire ilessore Lopalco". E ancora: "Innanzitutto voglio specificare che a differenza sua conosco la politica ma amo il mio mestiere". Poi la bordata con la ...

bioccolo : RT @MaxRibaudo: @bioccolo @cgilnazionale Sentite, a me di andare in biblioteca, smazzarmi, non mi va più. Ho letto e corretto le bozze dei… - MaxRibaudo : @bioccolo @cgilnazionale Sentite, a me di andare in biblioteca, smazzarmi, non mi va più. Ho letto e corretto le bo… -

Ultime Notizie dalla rete : pubblicazioni lui ALBERTO GIACOMETTI grafica al confine fra arte e pensiero, in mostra al m.a.x museo di Chiasso MSD - masedomani.com Non è L'Arena, Zangrillo azzera Lopalco sul Covid 19: "Io ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno"

"Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno". Alberto Zangrillo, collegamento con Non è l'Arena su ...

Patrizia Audino scrive su Nemi

NEMI (attualità) - Esce il libro “Nemi – Rappresentazioni di un passato mai e sempre nuovo”, prefazione del sindaco Bertucci e introduzione del consigliere Ibba ilmamilio.it 'Quaderni del Grand Tour' ...

"Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno". Alberto Zangrillo, collegamento con Non è l'Arena su ...NEMI (attualità) - Esce il libro “Nemi – Rappresentazioni di un passato mai e sempre nuovo”, prefazione del sindaco Bertucci e introduzione del consigliere Ibba ilmamilio.it 'Quaderni del Grand Tour' ...