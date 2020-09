Inter | ecco il primo indizio | la panchina di Conte è l’arma per raggiungere la Juventus

(Di lunedì 28 settembre 2020) Hakimi, Vidal, Sanchez, Sensi, Nainggolan: sabato sera, quando la suasi è ritrovata inaspettatamente in difficoltà contro la bella Fiorentina di Ribery e compagni, Antoniosi è girato verso lae gli si è scaldato il cuore. Seduti, uno a fianco all’altro, c’erano almeno cinque giocatori in grado di cambiare la partita. E che infatti l’hanno cambiata. L’anno scorso quando si girava vedeva solo gli occhi speranzosi del ragazzino Esposito. La differenza fra la stagione passata e quella appena cominciata parte da qui. La prima vera giornata di campionato (domenica scorsa mancavano all’appello tre delle prime quattro dell’ultima classifica) ci consegna anche la prima prova di ciò che ci siamo ripetuti per settimane: l’...

Sul Corriere dello Sport di oggi è possibile leggere del casting per il nuovo difensore in casa Inter, in attesa di novità in uscita con il Tottenham che ...È una squadra ricca di talento quella nerazzurra, che ha salutato in estate Moses, Biraghi, Godin e Candreva. A rinforzare la rosa sono arrivati Hakimi, Kolarov e Vidal, ma anche Perisic e Nainggolan ...