Infortunio Rebic | sospiro di sollievo al Milan | l’esito degli esami

(Di lunedì 28 settembre 2020)– Arrivano buone notizie in casa. Dopo l’contro il Crotone, il calciatoreè stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture. Ecco il comunicato del club. “ACcomunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica”. L'articolodial ...

Lussazione al gomito sinistro ridotta nello spogliatoio. È l'infortunio capitato ad Ante Rebic a Crotone, che rischia circa un mese di stop per il brutto colpo rimediato in seguito a una caduta. Una b ...Non ci sono fratture al braccio per Ante Rebic. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo dopo la paura di ieri a Crotone, dove l’attaccante ...