Infortunio Bernardeschi: il giocatore verso il recupero per il Napoli? Le ultime (Di lunedì 28 settembre 2020) Infortunio per Federico Bernardeschi: il giocatore salvo sorprese non sarà in campo contro il Napoli. Le ultimissime Federico Bernardeschi non ha preso parte ai primi due impegni stagionali della Juventus di Andrea Pirlo. Il numero 33 è alle prese con un problema al retto femorale della coscia sinistra. Stando a quanto riferito da Tuttosport, le speranze di vedere Bernardeschi contro il Napoli sono minime: il giocatore difficilmente sarà in campo col Napoli.

