**Infortuni: a Milano operaio folgorato da corrente, è molto grave** (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un operaio di 34 anni è stato folgorato dalla corrente elettrica mentre lavorava in una stazione A2a di via Rubattino a Milano. A.F. ha riportato, secondo le prime informazioni, ustioni di terzo grado sul 30% del corpo ed è in gravi condizioni: il 118 lo ha trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco. L'infortunio è avvenuto intorno alle 10.

Ultime Notizie dalla rete : **Infortuni Milano **Infortuni: a Milano operaio folgorato da corrente, è molto grave** Il Tempo Milano, grave incidente sul lavoro: operaio folgorato da una scarica elettrica da 130.000 volt

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, il dramma si è consumato poco dopo le 10.20 quando una chiamata al 118 ha allertato i soccorsi. Sul posto sono state ...

