Influenza, Gimbe: “Per 2 persone su 3 manca il vaccino nelle farmacie” (Di lunedì 28 settembre 2020) Per due persone su tre manca il vaccino antInfluenzale nelle farmacie. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. “C’è il rischio concreto, numeri alla mano, che chi non rientra nel target prioritario per la vaccinazione antInfluenzale (anziani e persone con malattie croniche) non riuscirà a trovare il vaccino in farmacia, malgrado la circolare del ministero del 4 giugno lo raccomandi “per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino”, con offerta attiva e gratuita per alcune categorie di popolazione a rischio”. “La vaccinazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Per duesu treilantlefarmacie. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione, presieduta da Nino Cartabellotta. “C’è il rischio concreto, numeri alla mano, che chi non rientra nel target prioritario per la vaccinazione antle (anziani econ malattie croniche) non riuscirà a trovare ilin farmacia, malgrado la circolare del ministero del 4 giugno lo raccomandi “per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al”, con offerta attiva e gratuita per alcune categorie di popolazione a rischio”. “La vaccinazione ...

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Vaccini anti influenza: fatti, numeri, problemi e scenari. Tutti i dettagli del report #Gimbe con la situazione delle si… - StartMagNews : #Vaccini anti influenza: fatti, numeri, problemi e scenari. Tutti i dettagli del report #Gimbe con la situazione de… - GIMBE : RT @AnsaValledAosta: Influenza: Gimbe, in Valle copertura vaccino 51,5%. 23 mila dosi aggiudicate per popolazione target 44.668 persone #AN… - AnsaValledAosta : Influenza: Gimbe, in Valle copertura vaccino 51,5%. 23 mila dosi aggiudicate per popolazione target 44.668 persone… - wam_the : Governo e Regioni: vaccinatevi contro l’influenza. Ma le dosi sono poche -