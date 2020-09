Indossava mascherina Black lives matter, insegnante texana licenziata in tronco (Di lunedì 28 settembre 2020) San Antonio, Texas, 28 set – Non tutti gli Stati Uniti sono ostaggio della demenza Black lives matter; ci sono anche zone dove la narrazione va decisamente in controtendenza. E’ il caso di una scuola pubblica di San Antonio, Texas, dove un’insegnante è stata licenziata per aver reiteratamente indossato una mascherina con la scritta «Black lives matter» nonostante il divieto impostole dai funzionari dell’istituto. Lillian White – questo il nome della donna, che insegna arte presso la Great Hearts Western Hills – aveva iniziato a dare sfoggio di tali scritte sul dispositivo di protezione individuale all’inizio dell’estate, nel periodo di pre-apertura della scuola. In quei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) San Antonio, Texas, 28 set – Non tutti gli Stati Uniti sono ostaggio della demenza; ci sono anche zone dove la narrazione va decisamente in controtendenza. E’ il caso di una scuola pubblica di San Antonio, Texas, dove un’è stataper aver reiteratamente indossato unacon la scritta «» nonostante il divieto impostole dai funzionari dell’istituto. Lillian White – questo il nome della donna, che insegna arte presso la Great Hearts Western Hills – aveva iniziato a dare sfoggio di tali scritte sul dispositivo di protezione individuale all’inizio dell’estate, nel periodo di pre-apertura della scuola. In quei ...

