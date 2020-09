Inaugurato a Torino il laboratorio che studia l' energia che viene dal mare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020), 28 set. - (Adnkronos) - Si chiama 'More', MarineOffshore Renewable Energy Lab, il centro ricerche per le energie dal, realizzato realizzato da Politecnico died Eni eoggi dal ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, dalla presidente e dall'ad di Eni, Lucia Calvosa e Claudio Descalzi, e dal rettore del Politecnico Guido Saracco. Il, che concretizza ulteriormente la collaborazione tra il Politecnico died Eni, sancita a gennaio scorso con il rinnovo di un accordo di partnership, permetterà di ampliare il campo d'azione congiunta allo studio di tutte le fonti dimarina, andando a investigare non solo il moto ondoso ma anche l'eolico e solare offshore, le correnti oceaniche e di ...