«In Italia si raccomanda il vaccino antinfluenzale, ma non c'è per due persone su tre» (Di lunedì 28 settembre 2020) Armiamoci e vaccinatevi. Ma non tutti. La Fondazione Gimbe ha effettuato un'analisi sulle scorte del vaccino antinfluenzale nelle varie Regioni Italiane. Dai dati raccolti emerge un fatto: se da una parte c'è stata un'ampia sensibilizzazione sul tema dell'immunizzazione (ritenuta quasi fondamentale per contenere la presenza di sintomatologie molto simili a quelle Covid), dall'altra c'è stato un reperimento dei prodotti molto più scarso rispetto alla popolazione. E così, numeri alla mano, due Italiani su tre rischiano di non trovare il vaccino in farmacia. LEGGI ANCHE > Il report settimanale di Gimbe: «Continua la crescita del rapporto positivi/casi testati» Lo studio effettuato da Gimbe si basa sulle dosi che ...

