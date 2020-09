In città riaprono i Centri socio culturali «Quarantena» per i libri da restituire (Di lunedì 28 settembre 2020) Da lunedì 28 settembre riaprono al pubblico i Centri socio culturali (Csc) del Comune di Bergamo, con le modalità e precauzioni previste dalla normativa anti Covid19. Temperatura all’ingresso e obbligo di inserire i libri presi in prestito prima del lockdown da restituire in un sacchetto riportante i dati dell’utente. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) Da lunedì 28 settembreal pubblico i(Csc) del Comune di Bergamo, con le modalità e precauzioni previste dalla normativa anti Covid19. Temperatura all’ingresso e obbligo di inserire ipresi in prestito prima del lockdown dain un sacchetto riportante i dati dell’utente.

