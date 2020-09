Immigrati con le tasche piene: assegno e paga da 1500 euro (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Scoppia il caso a Pordenone: migranti col lavoro percepivano pure l'assegno sociale. La stretta del prefetto Da un'iniziativa dell'ex prefetto di Pordenone è stata scoperta un'abitudine scorretta di alcuni migranti locali che, sebbene fossero regolarmente impiegati e con stipendi dignitosi, continuavano a usufruire del reddito spettante ai richiedenti asilo in stato di indigenza. Maria Rosaria Maiorino ha preteso che venissero intensificati i controlli sulle mancate dichiarazioni di inizio attività da parte dei migranti e ha così potuto smascherare alcuni furbetti che instascavano l'assegno di sussistenza mentre percepivano redditi compresi tra 1.200 e 1.500 euro. Nel nostro Paese esiste una legge che tutela i migranti in attesa che venga loro riconosciuto lo status di rifugiato. Per loro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Scoppia il caso a Pordenone: migranti col lavoro percepivano pure l'sociale. La stretta del prefetto Da un'iniziativa dell'ex prefetto di Pordenone è stata scoperta un'abitudine scorretta di alcuni migranti locali che, sebbene fossero regolarmente impiegati e con stipendi dignitosi, continuavano a usufruire del reddito spettante ai richiedenti asilo in stato di indigenza. Maria Rosaria Maiorino ha preteso che venissero intensificati i controlli sulle mancate dichiarazioni di inizio attività da parte dei migranti e ha così potuto smascherare alcuni furbetti che instascavano l'di sussistenza mentre percepivano redditi compresi tra 1.200 e 1.500. Nel nostro Paese esiste una legge che tutela i migranti in attesa che venga loro riconosciuto lo status di rifugiato. Per loro ...

Migranti in attesa di ricevere lo status di rifugiato percepivano l'assegno sociale e regolare salario da lavoro dipendente: individuati dalla prefettura di Pordenone.

