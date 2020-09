Il vaccino antinfluenzale protegge anche dalla prima causa di morte in Italia e nel mondo, gli esperti lanciano l’appello: “Usate il cuore” per fare le scelte migliori (Di lunedì 28 settembre 2020) Da sempre il vaccino antinfluenzale si conferma come un’opportunità per la prevenzione e gestione delle patologie cardiovascolari. Evidenze cliniche confermano l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale quale intervento di prevenzione secondaria dell’infarto miocardico che si colloca tra il 15 e il 45%, paragonabile a quella della cessazione dell’abitudine al fumo (32-43%), delle statine (19-30%) e degli antipertensivi (17-25%) (1) Ma quest’edizione della Giornata Mondiale del Cuore – che si celebra ogni anno il 29 settembre – non può certo sorvolare sull’importanza di un controllo e un intervento massiccio sulla popolazione a rischio cardiovascolare particolarmente esposta al rischio di infezioni come il COVID-19. Il primo messaggio, e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Da sempre ilsi conferma come un’opportunità per la prevenzione e gestione delle patologie cardiovascolari. Evidenze cliniche confermano l’efficacia della vaccinazionequale intervento di prevenzione secondaria dell’infarto miocardico che si colloca tra il 15 e il 45%, paragonabile a quella della cessazione dell’abitudine al fumo (32-43%), delle statine (19-30%) e degli antipertensivi (17-25%) (1) Ma quest’edizione della Giornata Mondiale del Cuore – che si celebra ogni anno il 29 settembre – non può certo sorvolare sull’importanza di un controllo e un intervento massiccio sulla popolazione a rischio cardiovascolare particolarmente esposta al rischio di infezioni come il COVID-19. Il primo messaggio, e ...

sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - largito73 : Fate il vaccino antinfluenzale e beccatevi il Covid! Parola di Zingaretti! - sardo1951 : RT @Cartabellotta: Parole sante caro @RobertoBurioni. Purtroppo le farmacie dispongono di pochissime dosi di #vaccino antinfluenzale #CTCF - MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: Caos #influenza nel #Lazio Caccia al #vaccino che non c'è -