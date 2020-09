Il vaccino anti-influenzale aiuta a ridurre i contagi da coronavirus (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano dimostra che, nel periodo del lockdown, le regioni italiane che avevano effettuato più vaccini anti-influenzali nella popolazione degli ultra 65enni hanno registrato un minor numero di contagi, di pazienti ricoverati con sintomi e di pazienti in terapia intensiva, così come un minor numero di decessi dovuti al Covid-19.I dati, appena pubblicati sulla rivista Vaccines, sembrano supportare l’ipotesi che la vaccinazione contro l’influenza possa aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus. “Abbiamo stimato - afferma in una nota Mauro Amato, ricercatore del Monzino e primo autore dell’articolo - che un aumento dell′1% della copertura vaccinale negli over 65, che equivale a circa 140.000 dosi a livello nazionale, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano dimostra che, nel periodo del lockdown, le regioni italiane che avevano effettuato più vaccini-influenzali nella popolazione degli ultra 65enni hanno registrato un minor numero di, di pazienti ricoverati con sintomi e di pazienti in terapia intensiva, così come un minor numero di decessi dovuti al Covid-19.I dati, appena pubblicati sulla rivista Vaccines, sembrano supportare l’ipotesi che la vaccinazione contro l’influenza possare a prevenire la diffusione del. “Abbiamo stimato - afferma in una nota Mauro Amato, ricercatore del Monzino e primo autore dell’articolo - che un aumento dell′1% della copertura vaccinale negli over 65, che equivale a circa 140.000 dosi a livello nazionale, ...

